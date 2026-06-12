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Concert Garçon, la Note ! Low Raw Bar éphémère Étigny

Concert Garçon, la Note ! Low Raw Bar éphémère Étigny mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Bar éphémère

Adresse : 5 Rue de l'Église

Ville : 89510 Étigny

Département : Yonne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Étigny

Concert Garçon, la Note ! Low Raw

Bar éphémère 5 Rue de l’Église Étigny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Concert Garçon, la Note ! Low Raw, blues folk   .

Bar éphémère 5 Rue de l’Église Étigny 89510 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 97 10 97 

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English : Concert Garçon, la Note ! Low Raw

L’événement Concert Garçon, la Note ! Low Raw Étigny a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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