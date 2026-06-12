Concert Garçon, la Note ! Low Raw Bar éphémère Étigny mardi 21 juillet 2026.

Étigny

Concert Garçon, la Note ! Low Raw

Bar éphémère 5 Rue de l’Église Étigny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Concert Garçon, la Note ! Low Raw, blues folk .

Bar éphémère 5 Rue de l’Église Étigny 89510 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 97 10 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Garçon, la Note ! Low Raw

L’événement Concert Garçon, la Note ! Low Raw Étigny a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)