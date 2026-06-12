Concert Garçon, la Note ! AraWa Rue des Hâtes Malay-le-Grand

Malay-le-Grand

Concert Garçon, la Note ! AraWa

Rue des Hâtes Bar éphémère Malay-le-Grand Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

AraWa, c’est 5 musicien.nes d’origine et influences variées qui se rassemblent sur scène pour distiller un son énergique et raffiné.

Difficile de catégoriser le style musical. Les machines, donnent le ton électro du projet, et une formation plus acoustique un violon, un souba, un accordéon et un saxophone apportent une texture organique et complètent cet ensemble hybride.

Porté par un compositeur principal, chaque morceau est arrangé collectivement. C’est aussi un prétexte pour aller explorer un style, une couleur spécifique. Les pièces sont variées et éclectiques de Bach à Hight Tone, de l’héritage manouche à Guillaume Perret, nimbé d’une couleur fantaisiste, mélancolique, libre et déjantée.

Elles tracent un chemin, un voyage, un patchwork, une expérience à vivre… .

Rue des Hâtes Bar éphémère Malay-le-Grand 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 24 43

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English : Concert Garçon, la Note ! AraWa

L’événement Concert Garçon, la Note ! AraWa Malay-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)