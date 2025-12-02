Concert Garçon, la Note ! Bonjour Sourire Route de Voisines Soucy vendredi 31 juillet 2026.

Soucy

Concert Garçon, la Note ! Bonjour Sourire

Route de Voisines Ferme du Grand Béon Centre culturel Marie France Meunier Soucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Concert Garçon, la Note ! Bonjour Sourire, chanson française .

Route de Voisines Ferme du Grand Béon Centre culturel Marie France Meunier Soucy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 72 13 28

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English : Concert Garçon, la Note ! Bonjour Sourire

L’événement Concert Garçon, la Note ! Bonjour Sourire Soucy a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)