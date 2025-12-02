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Concert Garçon, la Note ! Bonjour Sourire Route de Voisines Soucy

Concert Garçon, la Note ! Bonjour Sourire Route de Voisines Soucy vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Route de Voisines

Adresse : Ferme du Grand Béon Centre culturel Marie France Meunier

Ville : 89100 Soucy

Département : Yonne

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Soucy

Concert Garçon, la Note ! Bonjour Sourire

Route de Voisines Ferme du Grand Béon Centre culturel Marie France Meunier Soucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Concert Garçon, la Note ! Bonjour Sourire, chanson française   .

Route de Voisines Ferme du Grand Béon Centre culturel Marie France Meunier Soucy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 72 13 28 

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English : Concert Garçon, la Note ! Bonjour Sourire

L’événement Concert Garçon, la Note ! Bonjour Sourire Soucy a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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