Concert Garçon, la Note ! Matesh Kumbat Café de la Poste Soucy
Concert Garçon, la Note ! Matesh Kumbat Café de la Poste Soucy jeudi 30 juillet 2026.
Soucy
Concert Garçon, la Note ! Matesh Kumbat
Café de la Poste 23 Rue de la Mairie Soucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Concert Garçon, la Note ! Matesh Kumbat, polar jazz .
Café de la Poste 23 Rue de la Mairie Soucy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 62 76
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English : Concert Garçon, la Note ! Matesh Kumbat
L’événement Concert Garçon, la Note ! Matesh Kumbat Soucy a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)