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Concert Garçon, la Note ! Matesh Kumbat Café de la Poste Soucy

Concert Garçon, la Note ! Matesh Kumbat Café de la Poste Soucy jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Café de la Poste

Adresse : 23 Rue de la Mairie

Ville : 89100 Soucy

Département : Yonne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Soucy

Concert Garçon, la Note ! Matesh Kumbat

Café de la Poste 23 Rue de la Mairie Soucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Concert Garçon, la Note ! Matesh Kumbat, polar jazz   .

Café de la Poste 23 Rue de la Mairie Soucy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 62 76 

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English : Concert Garçon, la Note ! Matesh Kumbat

L’événement Concert Garçon, la Note ! Matesh Kumbat Soucy a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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