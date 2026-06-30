Concert Garçon la Note Mojo Dax

Informations pratiques

Dax

Concert Garçon la Note

Mojo 10 Rue de l’Évêché Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 21:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Rose Culotte

ROSE CULOTTE est un concept musical live Bordelais dans un style Pop électro. Fondé par et autour de Guillaume, artiste musicien batteur percussionniste, arrangeur & sound designer, ROSE CULOTTE se décline en plusieurs formules qui commencent en duo avec un chanteur claviériste à la voix exceptionnelle. Le groupe est à géométrie variable et invite volontiers des musiciens en guests tels qu’un saxophoniste, un violoniste, un trompettiste, un guitariste, une chanteuse, un flutiste, etc. .

Mojo 10 Rue de l’Évêché Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Dax