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AGENDA · Dax

Concert Garçon la Note Mojo Dax

mercredi 1 juillet 2026 · Mojo · Dax

Concert Garçon la Note Mojo Dax

Informations pratiques

Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Mojo
Adresse
10 Rue de l'Évêché
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif

Dax

Concert Garçon la Note

Mojo 10 Rue de l’Évêché Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 21:00:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Rose Culotte

ROSE CULOTTE est un concept musical live Bordelais dans un style Pop électro. Fondé par et autour de Guillaume, artiste musicien batteur percussionniste, arrangeur & sound designer, ROSE CULOTTE se décline en plusieurs formules qui commencent en duo avec un chanteur claviériste à la voix exceptionnelle. Le groupe est à géométrie variable et invite volontiers des musiciens en  guests   tels qu’un saxophoniste, un violoniste, un trompettiste, un guitariste, une chanteuse, un flutiste,  etc.   .

Mojo 10 Rue de l’Évêché Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Dax

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