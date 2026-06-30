Concert Garçon la Note Mojo Dax
mercredi 1 juillet 2026 · Mojo · Dax
Informations pratiques
Dax
Concert Garçon la Note
Mojo 10 Rue de l’Évêché Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 21:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Rose Culotte
ROSE CULOTTE est un concept musical live Bordelais dans un style Pop électro. Fondé par et autour de Guillaume, artiste musicien batteur percussionniste, arrangeur & sound designer, ROSE CULOTTE se décline en plusieurs formules qui commencent en duo avec un chanteur claviériste à la voix exceptionnelle. Le groupe est à géométrie variable et invite volontiers des musiciens en guests tels qu’un saxophoniste, un violoniste, un trompettiste, un guitariste, une chanteuse, un flutiste, etc. .
Mojo 10 Rue de l’Évêché Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Garçon la Note
L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Dax
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