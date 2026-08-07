Concert Garçon la Note El Meson Dax

Informations pratiques

Dax

Concert Garçon la Note

El Meson 18 place Camille Bouvet Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Jenny L Mash up

Jenny.L est une artiste singulière qui captive son public par sa présence magnétique et son énergie débordante. Sur scène, elle mêle puissance vocale et émotions brutes, offrant une expérience immersive où chaque chanson devient un voyage. Influencée par des univers musicaux variés allant de la pop à la soul. .

El Meson 18 place Camille Bouvet Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 64 26

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Grand Dax