Concert Garçon la Note Le Crunch Dax

Dax

Concert Garçon la Note

Le Crunch 17 Cours Maréchal Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Three Pieces of Trash

TPT (Three Pieces of Trash) c’est une formation atypique, unique? , singulière et décalée, composée de trois types une Drum, un Sax baryton et un Trombone alto. En résumé, une musique douce pour vos oreilles grâce à des mélodies virevoltées et voluptueuses, portée par les vibrations bruts du caisson pour vos limites sensorielles .

Le Crunch 17 Cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Dax