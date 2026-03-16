Concert Garçon la Note Le Crunch Dax
Concert Garçon la Note Le Crunch Dax vendredi 21 août 2026.
Dax
Concert Garçon la Note
Le Crunch 17 Cours Maréchal Foch Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Three Pieces of Trash
TPT (Three Pieces of Trash) c’est une formation atypique, unique? , singulière et décalée, composée de trois types une Drum, un Sax baryton et un Trombone alto. En résumé, une musique douce pour vos oreilles grâce à des mélodies virevoltées et voluptueuses, portée par les vibrations bruts du caisson pour vos limites sensorielles .
Le Crunch 17 Cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Garçon la Note
L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Dax
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