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Concert Garçon la Note Le Crunch Dax

Concert Garçon la Note Le Crunch Dax

Concert Garçon la Note Le Crunch Dax vendredi 21 août 2026.

Lieu
Le Crunch
Adresse
17 Cours Maréchal Foch
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Dax

Concert Garçon la Note

Le Crunch 17 Cours Maréchal Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Three Pieces of Trash

TPT (Three Pieces of Trash) c’est une formation atypique, unique? , singulière et décalée, composée de trois types une Drum, un Sax baryton et un Trombone alto. En résumé, une musique douce pour vos oreilles grâce à des mélodies virevoltées et voluptueuses, portée par les vibrations bruts du caisson pour vos limites sensorielles   .

Le Crunch 17 Cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Dax

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