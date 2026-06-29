Concert Garçon la Note La Guinguette Dax Dax
Concert Garçon la Note La Guinguette Dax Dax samedi 22 août 2026.
Dax
Concert Garçon la Note
La Guinguette Dax 19 av Jules Bastiat Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Raging Dolls
THE RAGING DOLLS s’est formé à Dax en Février 2022. Il se compose d’une guitariste (Marine), d’une bassiste (Célia) et d’une batteuse (Mélanie). Des compos aux influences grunge punk et rock sont nées de la connexion entre les 3 poupées. Attention rock à paillettes !!! THE RAGING DOLLS vous invitent dans une aventure parsemée de rencontres karmiques ! .
La Guinguette Dax 19 av Jules Bastiat Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Garçon la Note
L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Grand Dax
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