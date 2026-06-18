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Concert Garçon la Note El Txupinazo Dax

Concert Garçon la Note El Txupinazo Dax

Concert Garçon la Note El Txupinazo Dax mercredi 26 août 2026.

Lieu : El Txupinazo

Adresse : 30 Place de la Fontaine Chaude

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Dax

Concert Garçon la Note

El Txupinazo 30 Place de la Fontaine Chaude Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

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El Txupinazo 30 Place de la Fontaine Chaude Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Grand Dax

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