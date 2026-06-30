Concert Garçon la Note La Trattoria Dax

Informations pratiques

Dax

Concert Garçon la Note

La Trattoria 6 Esplanade Gal De Gaulle Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Hyacinthes

Bienvenue dans notre univers pop et coloré de chansons françaises ! Avec le trio musical, nous réalisons plusieurs concerts dans un style pop en reprenant des classiques de la chanson française !! .

La Trattoria 6 Esplanade Gal De Gaulle Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Dax