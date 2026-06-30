AGENDA · Dax
Concert Garçon la Note La Trattoria Dax
jeudi 27 août 2026 · La Trattoria · Dax
Informations pratiques
Dax
Concert Garçon la Note
La Trattoria 6 Esplanade Gal De Gaulle Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Hyacinthes
Bienvenue dans notre univers pop et coloré de chansons françaises ! Avec le trio musical, nous réalisons plusieurs concerts dans un style pop en reprenant des classiques de la chanson française !! .
La Trattoria 6 Esplanade Gal De Gaulle Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Garçon la Note
L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Dax
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