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Concert Garçon la Note La Trattoria Dax

jeudi 27 août 2026 · La Trattoria · Dax

Concert Garçon la Note La Trattoria Dax

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
La Trattoria
Adresse
6 Esplanade Gal De Gaulle
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif

Dax

Concert Garçon la Note

La Trattoria 6 Esplanade Gal De Gaulle Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Hyacinthes

Bienvenue dans notre univers pop et coloré de chansons françaises ! Avec le trio musical, nous réalisons plusieurs concerts dans un style pop en reprenant des classiques de la chanson française !!   .

La Trattoria 6 Esplanade Gal De Gaulle Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Dax

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