Concert Garçon, la Note ! La Mala Fé Fun Space Noé
Concert Garçon, la Note ! La Mala Fé Fun Space Noé jeudi 20 août 2026.
Noé
Concert Garçon, la Note ! La Mala Fé
Fun Space 2 Boulevard des Vauguillettes Noé Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Concert Garçon, la Note ! La Mala Fé, jazz latin .
Fun Space 2 Boulevard des Vauguillettes Noé 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 70 19 10 80
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English : Concert Garçon, la Note ! La Mala Fé
L’événement Concert Garçon, la Note ! La Mala Fé Noé a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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