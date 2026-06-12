Concert Garçon, la Note ! La Mala Fé Fun Space Noé jeudi 20 août 2026.

Noé

Concert Garçon, la Note ! La Mala Fé

Fun Space 2 Boulevard des Vauguillettes Noé Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Concert Garçon, la Note ! La Mala Fé, jazz latin .

Fun Space 2 Boulevard des Vauguillettes Noé 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 70 19 10 80

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English : Concert Garçon, la Note ! La Mala Fé

L’événement Concert Garçon, la Note ! La Mala Fé Noé a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)