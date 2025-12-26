Mini rando avec Rando Pleine Nature Rue du Lavoir La Chapelle-sur-Oreuse
Mini rando avec Rando Pleine Nature Rue du Lavoir La Chapelle-sur-Oreuse jeudi 29 janvier 2026.
Rue du Lavoir Parking de la salle des fêtes La Chapelle-sur-Oreuse Yonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Début : 2026-01-29 14:00:00
Randonnée de 7km et 90m de dénivelé environ. .
Rue du Lavoir Parking de la salle des fêtes La Chapelle-sur-Oreuse 89260 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
