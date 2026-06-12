Concert Garçon, la Note ! Martial Henzelin Trio Bar éphémère Armeau
Concert Garçon, la Note ! Martial Henzelin Trio Bar éphémère Armeau lundi 27 juillet 2026.
Armeau
Concert Garçon, la Note ! Martial Henzelin Trio
Bar éphémère 3 Place de la Mairie Armeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Concert Garçon, la Note ! Martial Henzelin Trio, jazz .
Bar éphémère 3 Place de la Mairie Armeau 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 00 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Garçon, la Note ! Martial Henzelin Trio
L’événement Concert Garçon, la Note ! Martial Henzelin Trio Armeau a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)