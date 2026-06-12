Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Garçon, la Note ! Martial Henzelin Trio Bar éphémère Armeau

Concert Garçon, la Note ! Martial Henzelin Trio Bar éphémère Armeau lundi 27 juillet 2026.

Lieu : Bar éphémère

Adresse : 3 Place de la Mairie

Ville : 89500 Armeau

Département : Yonne

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Armeau

Concert Garçon, la Note ! Martial Henzelin Trio

Bar éphémère 3 Place de la Mairie Armeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Concert Garçon, la Note ! Martial Henzelin Trio, jazz   .

Bar éphémère 3 Place de la Mairie Armeau 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 00 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Garçon, la Note ! Martial Henzelin Trio

L’événement Concert Garçon, la Note ! Martial Henzelin Trio Armeau a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)