Journée complète avec Rando Pleine Nature Parking place de la mairie Sergines

Journée complète avec Rando Pleine Nature

Parking place de la mairie 7 Rue de l’Hôtel de Ville Sergines Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Randonnée de 22km et 230m de dénivelé positif. Repas tiré du sac. .

Parking place de la mairie 7 Rue de l’Hôtel de Ville Sergines 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

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English : Journée complète avec Rando Pleine Nature

L’événement Journée complète avec Rando Pleine Nature Sergines a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sens et Sénonais