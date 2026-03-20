Journée complète avec Rando Pleine Nature Parking place de la mairie Sergines
Journée complète avec Rando Pleine Nature Parking place de la mairie Sergines dimanche 19 avril 2026.
Journée complète avec Rando Pleine Nature
Parking place de la mairie 7 Rue de l’Hôtel de Ville Sergines Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Randonnée de 22km et 230m de dénivelé positif. Repas tiré du sac. .
Parking place de la mairie 7 Rue de l’Hôtel de Ville Sergines 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
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English : Journée complète avec Rando Pleine Nature
L’événement Journée complète avec Rando Pleine Nature Sergines a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sens et Sénonais