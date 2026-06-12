Concert Garçon, la Note ! The Bitten Boys Le 12 Collemiers

Collemiers

Concert Garçon, la Note ! The Bitten Boys

Le 12 Faubourg Saint-Laurent Collemiers Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

The Bitten Boys est un groupe de reprises originaire d’Auxerre en Bourgogne. Formé en 2018, le combo est composé de 4 zicos venant de divers horizons musicaux (rock prog, death mélo, métal, blues rock, pop, punk…) ayant déjà roulé dans différentes formations. Leur but avec ce projet prendre du plaisir et foutre un joyeux bordel en reprenant sans prise de tête des standards du rock, du hard rock, du grunge, du métal et même de la pop (avec un peu plus de disto…). Le groupe mise avant tout sur l’énergie, l’échange avec le public et une certaine dose d’impro car… c’est ça le rock !!!

The Bitten Boys, ce n’est pas un groupe de cover rock standard, c’est un set furax et débile de plus de deux heures bien rodé au cours d’une quarantaine de dates. .

Le 12 Faubourg Saint-Laurent Collemiers 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 71 61 40

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English : Concert Garçon, la Note ! The Bitten Boys

L’événement Concert Garçon, la Note ! The Bitten Boys Collemiers a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)