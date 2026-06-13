Concert Garçon, la Note ! The Others Bar éphémère Collemiers jeudi 23 juillet 2026.

Collemiers

Concert Garçon, la Note ! The Others

Bar éphémère 2 Rue du Presbytère Collemiers Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Concert Garçon, la Note ! The Others, funk soul. .

Bar éphémère 2 Rue du Presbytère Collemiers 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 93 77

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English : Concert Garçon, la Note ! The Others

L’événement Concert Garçon, la Note ! The Others Collemiers a été mis à jour le 2026-06-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)