Concert Garçon, la Note ! The Others Bar éphémère Collemiers
Concert Garçon, la Note ! The Others Bar éphémère Collemiers jeudi 23 juillet 2026.
Collemiers
Concert Garçon, la Note ! The Others
Bar éphémère 2 Rue du Presbytère Collemiers Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Concert Garçon, la Note ! The Others, funk soul. .
Bar éphémère 2 Rue du Presbytère Collemiers 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 93 77
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English : Concert Garçon, la Note ! The Others
L’événement Concert Garçon, la Note ! The Others Collemiers a été mis à jour le 2026-06-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)