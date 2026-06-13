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Concert Garçon, la Note ! The Others Bar éphémère Collemiers

Concert Garçon, la Note ! The Others Bar éphémère Collemiers jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Bar éphémère

Adresse : 2 Rue du Presbytère

Ville : 89100 Collemiers

Département : Yonne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Collemiers

Concert Garçon, la Note ! The Others

Bar éphémère 2 Rue du Presbytère Collemiers Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Concert Garçon, la Note ! The Others, funk soul.   .

Bar éphémère 2 Rue du Presbytère Collemiers 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 93 77 

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English : Concert Garçon, la Note ! The Others

L’événement Concert Garçon, la Note ! The Others Collemiers a été mis à jour le 2026-06-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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