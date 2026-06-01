Concert Gauthier Patureau Pré-en-Pail-Saint-Samson

Pré-en-Pail-Saint-Samson

Concert Gauthier Patureau

Eglise Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

L’association Sauvegarde et Mémoire de l’église Saint-Julien-des-Églantiers est heureuse de vous inviter à un après-midi musical exceptionnel avec Gauthier Patureau.

Dimanche 21 juin à 14h30 ouverture des portes 14h. Église Saint-Julien-des-Églantiers Pré-en-Pail-Saint-Samson

Un après-midi de chansons, d’émotions et de partage à ne pas manquer !

L’association Sauvegarde et Mémoire de l’église Saint-Julien-des-Églantiers est heureuse de vous inviter à un après-midi musical exceptionnel avec Gauthier Patureau.

Plus que quelques jours avant notre rendez-vous convivial !

Le compte à rebours est lancé ! Dans seulement quelques jours, nous aurons le plaisir de vous retrouver pour partager un moment placé sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et du plaisir d’être ensemble.

Gauthier Patureau revient dans notre belle église patrimoniale pour nous offrir, comme à chacune de ses venues, un spectacle chaleureux et inoubliable. Il vous fera vibrer à travers une balade musicale allant de Charles Aznavour à Amir, en passant par Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman, Claude Nougaro et Georges Brassens.

Sa joie de vivre entraîne son public et se communique naturellement à tous. Vous prendrez plaisir à reprendre les refrains, à vous laisser porter par sa passion et à voir le temps filer sans même vous en apercevoir.

Dans un monde parfois difficile, accordez-vous cette parenthèse de détente et de bonheur au sein de l’église Saint-Julien-des-Églantiers.

Sauvée de la démolition en 1998 grâce à l’engagement de notre association, l’église est devenue un lieu de rencontre chaleureux et convivial. Bien qu’elle ne soit plus dédiée au culte, elle continue de vivre autrement et accueille avec plaisir toutes celles et ceux qui souhaitent partager de beaux moments.

Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous musical et convivial !

Entrée gratuite

Participation libre au chapeau .

Eglise Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 6 07 52 84 07 asso-eglise-st-julien53@orange.fr

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English :

The Saint-Julien-des-Églantiers Church Preservation and Heritage Association is pleased to invite you to a special musical afternoon with Gauthier Patureau.

L’événement Concert Gauthier Patureau Pré-en-Pail-Saint-Samson a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs