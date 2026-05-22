Concert Génération Chaise-Dieu à la centrale hydroélectrique Centrale hydroélectrique Monistrol-d’Allier

Monistrol-d’Allier

Concert Génération Chaise-Dieu à la centrale hydroélectrique

Centrale hydroélectrique Bourg Monistrol-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Pour fêter ses 100 ans, et dans le cadre du Festival de La Chaise-Dieu, le concert Génération Chaise-Dieu fait étape à Monistrol d’Allier le 27 août 2026 à 18h à la centrale hydroélectrique. Un rendez-vous gratuit pour découvrir de jeunes talents.

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Centrale hydroélectrique Bourg Monistrol-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 48 28 festival@chaise-dieu.com

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English :

To celebrate its 100th anniversary, and as part of the La Chaise-Dieu Festival, the Génération Chaise-Dieu concert is stopping off in Monistrol d’Allier on August 27, 2026 at 6pm at the hydroelectric power station. A free opportunity to discover young talent.

L’événement Concert Génération Chaise-Dieu à la centrale hydroélectrique Monistrol-d’Allier a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay