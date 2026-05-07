Monistrol-d’Allier

Grande Fête du Bivouac l’Échappée Sauvage

Gare SNCF Monistrol-d’Allier Haute-Loire

Tarif : 75 – 75 – 130 EUR

pour une personne avec 1 tente et pour 2 personnes avec 1 tente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Partez pour une aventure nature avec La Grande Fête du Bivouac week-ends itinérants accompagnés dans le Massif central, nuits sous les étoiles, randonnées, convivialité et immersion au cœur des paysages sauvages d’Auvergne.

.

Gare SNCF Monistrol-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 52 37 03 rando43000@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set off on a nature adventure with La Grande Fête du Bivouac: accompanied weekends in the Massif Central, nights under the stars, hiking, conviviality and immersion in the wild landscapes of the Auvergne.

L’événement Grande Fête du Bivouac l’Échappée Sauvage Monistrol-d’Allier a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay