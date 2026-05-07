Grande Fête du Bivouac l’Échappée Sauvage Monistrol-d’Allier
Grande Fête du Bivouac l’Échappée Sauvage Monistrol-d’Allier samedi 5 septembre 2026.
Monistrol-d’Allier
Grande Fête du Bivouac l’Échappée Sauvage
Gare SNCF Monistrol-d’Allier Haute-Loire
Tarif : 75 – 75 – 130 EUR
pour une personne avec 1 tente et pour 2 personnes avec 1 tente
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Partez pour une aventure nature avec La Grande Fête du Bivouac week-ends itinérants accompagnés dans le Massif central, nuits sous les étoiles, randonnées, convivialité et immersion au cœur des paysages sauvages d’Auvergne.
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Gare SNCF Monistrol-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 52 37 03 rando43000@gmail.com
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English :
Set off on a nature adventure with La Grande Fête du Bivouac: accompanied weekends in the Massif Central, nights under the stars, hiking, conviviality and immersion in the wild landscapes of the Auvergne.
L’événement Grande Fête du Bivouac l’Échappée Sauvage Monistrol-d’Allier a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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