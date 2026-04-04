Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Génération’s Dienville

Concert Génération’s Dienville

Concert Génération’s Dienville vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 6 rue du Fossé

Ville : 10500 Dienville

Département : Aube

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Dienville

Concert Génération’s

6 rue du Fossé Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10 23:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Rendez-vous au Café du centre pour assister au concert du groupe Génération’s !

Le groupe va enflammer la scène pour une soirée de folie ! Prêt à réviser vos classiques de la chanson française ?

Bar et restauration sur place.   .

6 rue du Fossé Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 20 49  lecafeducentre10@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Génération’s Dienville a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

À voir aussi à Dienville (Aube)