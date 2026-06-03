Dienville

Relaxation

Grange Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-17 11:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Vous aimez le yoga ? Tous les lundis, rendez-vous sous la grange face à la plage de Dienville pour une séance de relaxation offerte par l’association Festivités Lac Amance.

Pas besoin de vous inscrire, il suffit de venir en tenue de sport avec votre matériel ! .

Grange Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 13 37 80 29 festiviteslacamance@gmail.com

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English :

L’événement Relaxation Dienville a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne