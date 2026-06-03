Relaxation Dienville
Relaxation Dienville lundi 6 juillet 2026.
Dienville
Relaxation
Grange Dienville Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-08-17 11:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Vous aimez le yoga ? Tous les lundis, rendez-vous sous la grange face à la plage de Dienville pour une séance de relaxation offerte par l’association Festivités Lac Amance.
Pas besoin de vous inscrire, il suffit de venir en tenue de sport avec votre matériel ! .
Grange Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 13 37 80 29 festiviteslacamance@gmail.com
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English :
L’événement Relaxation Dienville a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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