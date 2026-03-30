Été nomade Festival Hang & Didg Dienville
Été nomade Festival Hang & Didg Dienville vendredi 3 juillet 2026.
Été nomade Festival Hang & Didg
Plage Dienville Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Été nomade Festival Hang & Didg, c’est avant tout un évènement musical et familial, qui permet une déconnexion totale dans un cadre magique et relaxant. Il met à l’honneur les musiques du monde, actuelles et traditionnelles avec un rassemblement unique autour d’instruments atypiques comme le Didgeridoo et le Handpan.
Partez pour un voyage sonore aux côtés d’artistes de renommée mondiale ! Au programme de ces trois jours exceptionnels
– des initiations à la pratique du Didgeridoo, du Handpan et de la Guimbarde grâce à des ateliers découverte accessibles à tous,
– un marché de créateurs,
– un village bien-être,
– des activités pour les enfants.
Sur place, vous pourrez également vous restaurer auprès d’une brasserie qui proposera des boissons locales ainsi qu’une cuisine végétarienne maison.
Le programme complet est à venir, restez connectés !
#grandsevenements2026 .
Plage Dienville 10500 Aube Grand Est etenomadefestival@gmail.com
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English :
L’événement Été nomade Festival Hang & Didg Dienville a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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