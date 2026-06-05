CONCERT GLORIA DE VIVALDI ET CANTATE DE BACH Pézenas
CONCERT GLORIA DE VIVALDI ET CANTATE DE BACH Pézenas dimanche 14 juin 2026.
Pézenas
CONCERT GLORIA DE VIVALDI ET CANTATE DE BACH
2 Rue Chevaliers Saint-Jean Pézenas Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Concert exceptionnel réunissant 140 choristes autour du Gloria et Kyrie de Vivaldi ainsi que de la Cantate BWV 29 de Bach, accompagnés par l’orchestre baroque La Domitienne, sous la direction de Jean-Marc Normand.
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2 Rue Chevaliers Saint-Jean Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 82 65 95 87
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English : CONCERT GLORIA DE VIVALDI ET CANTATE DE BACH
An exceptional concert featuring 140 choristers performing Vivaldi?s Gloria and Kyrie and Bach?s Cantata BWV 29, accompanied by La Domitienne Baroque Orchestra, conducted by Jean-Marc Normand.
L’événement CONCERT GLORIA DE VIVALDI ET CANTATE DE BACH Pézenas a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34
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