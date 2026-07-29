CONCERT GOLDRING Le port Nort-sur-Erdre
samedi 29 août 2026 · Le port · Nort-sur-Erdre
Informations pratiques
Nort-sur-Erdre
CONCERT GOLDRING
Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Musique folk-celtique8 à la Guinguette 40 Pieds Erdre
GOLDRING, c’est un groupe associatif nantais formé de trois musiciens dont le répertoire est en partie constitué de créations du groupe qui puise ses sources dans la culture celtique mais n’hésite pas à étendre ses compositions à des influences euro-folk diverses.
Les ballades irlandaises chantées par John, accompagné au clavier par Stéphane, et à
la flute ou l’accordéon par Victoria, les airs traditionnels (Reels, Jigs, Polkas..) et les créations instrumentales du groupe vous entraîneront dans une ambiance chaleureuse et festive en toute simplicité pour passer un agréable et convivial.
Tout public .
Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire 40piedsnort@gmail.com
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English :
Celtic folk music at La Guinguette 40 Pieds Erdre
L’événement CONCERT GOLDRING Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Erdre Canal Forêt
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