Concert gospel à l’église Saint-Mammès de Charmoy, Église Saint-Mammès, Charmoy

Informations pratiques

Concert gospel à l’église Saint-Mammès de Charmoy Samedi 19 septembre, 16h00 Église Saint-Mammès Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’un moment festif à l’église Saint-Mammès de Charmoy avec un concert gospel donné par la chorale Croq’notes de Brion.

Église Saint-Mammès Rue de l’Église, 89400 Charmoy Charmoy 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté L’église Saint-Mammès comporte une nef du XIIIe siècle et est dotée d’un portail assez remarquable orné de colonnettes du milieu du XIIIe siècle avec des chapiteaux feuillagés et des chimères, ces figures fantastiques, mythiques ou grotesques utilisées à des fins décoratives à ne pas confondre avec la gargouille, dont le but est l’évacuation des eaux de pluie des toitures. Le chœur a été refait au XVIe siècle.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’un moment festif à l’église Saint-Mammès de Charmoy avec un concert gospel donné par la chorale Croq’notes de Brion.

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