Visite guidée d’un atelier de sculpture, 3, rue Lucien Ducrot 89400 Charmoy, Charmoy

Informations pratiques

Visite guidée d’un atelier de sculpture 19 et 20 septembre 3, rue Lucien Ducrot 89400 Charmoy Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Poussez les portes d’un véritable atelier de sculpture sur pierre et découvrez un savoir-faire où la matière prend forme sous les gestes de l’artisan. Dominique Courteille présentera ses œuvres, ses techniques et les outils qui accompagnent son travail au quotidien. Une démonstration permettra de découvrir concrètement les gestes et les étapes de cet art ancestral, entre pierre, précision et patience.

3, rue Lucien Ducrot 89400 Charmoy 3, rue Lucien Ducrot 89400 Charmoy Charmoy 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Poussez les portes d’un véritable atelier de sculpture sur pierre et découvrez un savoir-faire où la matière prend forme sous les gestes de l’artisan. Dominique Courteille présentera ses œuvres, ses…

© Dominique Courteille