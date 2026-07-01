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CONCERT GOSPEL AVEC MISTER BLAIZ Sorède

lundi 20 juillet 2026 · Sorède

CONCERT GOSPEL AVEC MISTER BLAIZ Sorède

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
32 Rue du Moulin Cassanyes
Ville
66690 Sorède
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Sorède

CONCERT GOSPEL AVEC MISTER BLAIZ

32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 21:00:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Récital spirituel Voyage dans l’univers du Gospel aux couleurs blues-jazz, avec la chanteuse Charlie.
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32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 15 58 87 18 

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English :

A spiritual recital titled Journey into the World of Gospel, with blues-jazz influences, featuring singer Charlie.

L’événement CONCERT GOSPEL AVEC MISTER BLAIZ Sorède a été mis à jour le 2026-06-29 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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