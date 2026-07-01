Informations pratiques

Sorède

CONCERT GOSPEL AVEC MISTER BLAIZ

32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Récital spirituel Voyage dans l’univers du Gospel aux couleurs blues-jazz, avec la chanteuse Charlie.

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32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 15 58 87 18

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English :

A spiritual recital titled Journey into the World of Gospel, with blues-jazz influences, featuring singer Charlie.

L’événement CONCERT GOSPEL AVEC MISTER BLAIZ Sorède a été mis à jour le 2026-06-29 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE