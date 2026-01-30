RANDO DECOUVERTE PAYSAGES ET PATRIMOINE EN MONTAGNE rue de la fargue Sorède

RANDO DECOUVERTE PAYSAGES ET PATRIMOINE EN MONTAGNE

rue de la fargue Vallée Heureuse Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 08:30:00

fin : 2026-07-15 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Rando-découverte proposée sur les activités liées à la forêt et à l’eau, au cœur des Albères.

Durée 4h, niveau bons marcheurs. Dénivelé 230 m

Réservation obligatoire, 10 places max.

Participation 3€, c’est gratuit pour les -18 ans !

.

rue de la fargue Vallée Heureuse Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovery hike on forest and water-related activities in the heart of the Albères.

Duration: 4h, level: good walkers. Difference in altitude: 230 m

Booking essential, 10 places max.

3? charge, free for under-18s!

L’événement RANDO DECOUVERTE PAYSAGES ET PATRIMOINE EN MONTAGNE Sorède a été mis à jour le 2026-01-30 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE