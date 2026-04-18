Concert Gospel des Why Notes salle des fêtes Hauterives
Concert Gospel des Why Notes salle des fêtes Hauterives mardi 16 juin 2026.
Hauterives
Concert Gospel des Why Notes
salle des fêtes place de la mairie Hauterives Drôme
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
(moins de 15 ans)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:30:00
fin : 2026-06-16 22:30:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-17
A l’occasion de la sortie de leur clip Non, non, rien a changé (juin 2026) les Why Notes proposent leur dernier concert Gospel !
Venez passer un bon moment en famille, entre amis ou en solo, belle ambiance garantie !
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salle des fêtes place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 36 31 77 alarconjean-michel@orange.fr
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English :
To mark the release of their Non, non, rien a changé video (June 2026), Why Notes are offering their latest Gospel concert!
Come and enjoy the show with family, friends or solo, in a guaranteed great atmosphere!
L’événement Concert Gospel des Why Notes Hauterives a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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