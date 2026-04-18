Concert Gospel des Why Notes salle des fêtes Hauterives

Hauterives

Concert Gospel des Why Notes

salle des fêtes place de la mairie Hauterives Drôme

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

(moins de 15 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:30:00

fin : 2026-06-16 22:30:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-17

A l’occasion de la sortie de leur clip Non, non, rien a changé (juin 2026) les Why Notes proposent leur dernier concert Gospel !

Venez passer un bon moment en famille, entre amis ou en solo, belle ambiance garantie !

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salle des fêtes place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 36 31 77 alarconjean-michel@orange.fr

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English :

To mark the release of their Non, non, rien a changé video (June 2026), Why Notes are offering their latest Gospel concert!

Come and enjoy the show with family, friends or solo, in a guaranteed great atmosphere!

L’événement Concert Gospel des Why Notes Hauterives a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche