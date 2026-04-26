Festival des Mares Hauterives
Festival des Mares Hauterives samedi 6 juin 2026.
Hauterives
Festival des Mares
735 route de Claret Hauterives Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
+ adhsion à prix libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 00:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le Festival des Mares est une soirée spectacle et concert, avec un spectacle de jonglerie tout public et trois concerts.
Buvette et camping sur place.
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735 route de Claret Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.naturaile@gmail.com
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English :
The Festival des Mares is an evening of shows and concerts, with a juggling show for all ages and three concerts.
Refreshments and camping on site.
L’événement Festival des Mares Hauterives a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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