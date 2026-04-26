Hauterives

Festival des Mares

735 route de Claret Hauterives Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

+ adhsion à prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Festival des Mares est une soirée spectacle et concert, avec un spectacle de jonglerie tout public et trois concerts.

Buvette et camping sur place.

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735 route de Claret Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.naturaile@gmail.com

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English :

The Festival des Mares is an evening of shows and concerts, with a juggling show for all ages and three concerts.

Refreshments and camping on site.

L’événement Festival des Mares Hauterives a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche