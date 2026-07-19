Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Concert gospel en l’Église

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 19:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

L’Église Évangélique de Nogent-le-Rotrou propose un concert gospel le vendredi 20 Juillet à 19h30.

Participation libre.

L’Église Évangélique de Nogent-le-Rotrou propose un concert gospel le vendredi 20 Juillet à 19h30.

Participation libre. .

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The Evangelical Church of Nogent-le-Rotrou is hosting a gospel concert on Friday, July 20, at 7:30 p.m.

Admission is by donation.

L’événement Concert gospel en l’Église Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-16 par OTs DU PERCHE