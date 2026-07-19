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Concert gospel en l’Église Nogent-le-Rotrou

lundi 20 juillet 2026 · Nogent-le-Rotrou

Concert gospel en l’Église Nogent-le-Rotrou

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
28400 Nogent-le-Rotrou
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Nogent-le-Rotrou

Concert gospel en l’Église

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:30:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

L’Église Évangélique de Nogent-le-Rotrou propose un concert gospel le vendredi 20 Juillet à 19h30.
Participation libre.
L’Église Évangélique de Nogent-le-Rotrou propose un concert gospel le vendredi 20 Juillet à 19h30.
Participation libre.   .

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

The Evangelical Church of Nogent-le-Rotrou is hosting a gospel concert on Friday, July 20, at 7:30 p.m.
Admission is by donation.

L’événement Concert gospel en l’Église Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-16 par OTs DU PERCHE

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