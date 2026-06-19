Nogent-le-Rotrou

Les Dimanches aux Parcs

Parc Daupeley Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-19 16:16:00

fin : 2026-07-19 17:16:00

Date(s) :

2026-07-19

Dimanches aux Parcs.

Rendez-vous tous les dimanches, du 5 juillet au 23 août à 16 h 16, dans les parcs de la ville pour assister à des spectacles gratuits.

3ème rdv au parc Daupeley pour le spectacle de théâtre et de magie En Catimini Cie Mister Alambic.

Rdv à 16h16 au parc Daupeley.

En Catimini Cie Mister Alambic.

Trois livreurs invitent les passants à sortir du flux, à faire un pas de côté loin de la foule. Ils leur proposent un doux deal, du donnant-donnant. En échange de leur regard, ils leur offrent du condensé de théâtre. Attention pas d’entourloupe, la qualité est certifiée, un shoot de prose ou d’alexandrin pur. En 15 minutes et en toute discrétion, ils assistent à un grand classique sur banc, de l’épique sous porche. .

Parc Daupeley Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

Sundays in the Parks.

Join us every Sunday, from July 5 to August 23 at 4:16 p.m., in the city’s parks to enjoy free performances.

The third event will be held at Daupeley Park, featuring the theater and magic show *En Catimini* by Cie Mister Alambic.

L’événement Les Dimanches aux Parcs Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE