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Concert Gospel Feel Eglise Saint-Martin Harfleur

samedi 5 décembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Harfleur

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise Saint-Martin
Adresse
19 Rue des 104
Ville
76700 Harfleur
Département
Seine-Maritime
Tarif

Harfleur

Concert Gospel Feel

Eglise Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

L’ensemble Gospel Feel fait résonner un gospel vibrant, ancré dans la plus pure tradition afro–américaine, porté par des voix puissantes et une énergie communicative. Sur scène, l’émotion se mêle à la ferveur pour offrir un moment intense et généreux. Forts d’un parcours riche, ces artistes ont collaboré avec des figures majeures telles que Ray Charles, Rhoda Scott, le Golden Gate Quartet, Quincy Jones, Lionel Richie, Céline Dion, Johnny Hallyday ou encore Florent Pagny.

Réservation au 02 35 13 30 09   .

Eglise Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09  tourisme@harfleur.fr

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English : Concert Gospel Feel

L’événement Concert Gospel Feel Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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