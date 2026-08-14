Concert Gospel Feel Eglise Saint-Martin Harfleur
samedi 5 décembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Concert Gospel Feel
Eglise Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
L’ensemble Gospel Feel fait résonner un gospel vibrant, ancré dans la plus pure tradition afro–américaine, porté par des voix puissantes et une énergie communicative. Sur scène, l’émotion se mêle à la ferveur pour offrir un moment intense et généreux. Forts d’un parcours riche, ces artistes ont collaboré avec des figures majeures telles que Ray Charles, Rhoda Scott, le Golden Gate Quartet, Quincy Jones, Lionel Richie, Céline Dion, Johnny Hallyday ou encore Florent Pagny.
Réservation au 02 35 13 30 09 .
Eglise Saint-Martin 19 Rue des 104 Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 tourisme@harfleur.fr
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English : Concert Gospel Feel
L’événement Concert Gospel Feel Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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