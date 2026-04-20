Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Gospel En l’église Mauvezin

Concert Gospel En l’église Mauvezin samedi 9 mai 2026.

Lieu : En l'église

Adresse : 1 rue du canton

Ville : 65130 Mauvezin

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Mauvezin

Concert Gospel

En l’église 1 rue du canton Mauvezin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Concert Ha-Py Gospel en l’église de Mauvezin.
Plus d’informations par sms 06 50 96 73 59 ou par mail artscenemusique@outlook.fr
  .

En l’église 1 rue du canton Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 50 96 73 59  artscenemusique@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ha-Py Gospel concert in Mauvezin church.
Further information by sms: 06 50 96 73 59 or by e-mail artscenemusique@outlook.fr

L’événement Concert Gospel Mauvezin a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

À voir aussi à Mauvezin (Hautes-Pyrénées)