Concert Gospel En l’église Mauvezin
Concert Gospel En l’église Mauvezin samedi 9 mai 2026.
Mauvezin
Concert Gospel
En l’église 1 rue du canton Mauvezin Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Concert Ha-Py Gospel en l’église de Mauvezin.
Plus d’informations par sms 06 50 96 73 59 ou par mail artscenemusique@outlook.fr
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En l’église 1 rue du canton Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 50 96 73 59 artscenemusique@outlook.fr
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English :
Ha-Py Gospel concert in Mauvezin church.
Further information by sms: 06 50 96 73 59 or by e-mail artscenemusique@outlook.fr
L’événement Concert Gospel Mauvezin a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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