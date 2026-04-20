Concert Gospel En l’église Mauvezin

Mauvezin

Concert Gospel

En l’église 1 rue du canton Mauvezin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Concert Ha-Py Gospel en l’église de Mauvezin.

Plus d’informations par sms 06 50 96 73 59 ou par mail artscenemusique@outlook.fr

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En l’église 1 rue du canton Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 50 96 73 59 artscenemusique@outlook.fr

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English :

Ha-Py Gospel concert in Mauvezin church.

Further information by sms: 06 50 96 73 59 or by e-mail artscenemusique@outlook.fr

L’événement Concert Gospel Mauvezin a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65