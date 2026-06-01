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Concert gospel solidaire pour la recherche contre la maladie de crohn à Coulon place de l’église Coulon

Concert gospel solidaire pour la recherche contre la maladie de crohn à Coulon place de l’église Coulon

Concert gospel solidaire pour la recherche contre la maladie de crohn à Coulon place de l’église Coulon samedi 6 juin 2026.

Lieu : place de l'église

Adresse : Eglise de Coulon

Ville : 79510 Coulon

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Coulon

Concert gospel solidaire pour la recherche contre la maladie de crohn à Coulon

place de l’église Eglise de Coulon Coulon Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Donner du sens à la musique, c’est possible.
Le samedi 6 juin à 16h, notre concert Gospel à l’église de Coulon ne sera pas qu’un moment musical…
Toute la recette sera reversée à la recherche contre la maladie de Crohn.
Cette maladie chronique impacte profondément la vie des personnes atteintes douleurs, fatigue, adaptations quotidiennes…
En venant écouter du Gospel, vous contribuez directement à faire avancer la recherche.

Église de Coulon
Entrée 8€
Un moment de partage, de musique et de solidarité à ne pas manquer !

Infos & réservations 06 22 82 09 17 Association éveil conscient

Réservation possible via https://www.billetweb.fr/concert-gospel-chorale-kumbaya ou sur place

On vous attend nombreux   .

place de l’église Eglise de Coulon Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 81 09 17  Reine@eveilomarais.fr

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English : Concert gospel solidaire pour la recherche contre la maladie de crohn à Coulon

L’événement Concert gospel solidaire pour la recherche contre la maladie de crohn à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-06-01 par ADT 79

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