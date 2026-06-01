Concert gospel solidaire pour la recherche contre la maladie de crohn à Coulon place de l’église Coulon

Coulon

Concert gospel solidaire pour la recherche contre la maladie de crohn à Coulon

place de l’église Eglise de Coulon Coulon Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Donner du sens à la musique, c’est possible.

Le samedi 6 juin à 16h, notre concert Gospel à l’église de Coulon ne sera pas qu’un moment musical…

Toute la recette sera reversée à la recherche contre la maladie de Crohn.

Cette maladie chronique impacte profondément la vie des personnes atteintes douleurs, fatigue, adaptations quotidiennes…

En venant écouter du Gospel, vous contribuez directement à faire avancer la recherche.

Église de Coulon

Entrée 8€

Un moment de partage, de musique et de solidarité à ne pas manquer !

Infos & réservations 06 22 82 09 17 Association éveil conscient

Réservation possible via https://www.billetweb.fr/concert-gospel-chorale-kumbaya ou sur place

On vous attend nombreux .

place de l’église Eglise de Coulon Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 81 09 17 Reine@eveilomarais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert gospel solidaire pour la recherche contre la maladie de crohn à Coulon

L’événement Concert gospel solidaire pour la recherche contre la maladie de crohn à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-06-01 par ADT 79