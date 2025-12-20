Festival Marché Gourmand 2026 à Coulon Coulon

Festival Marché Gourmand 2026 à Coulon

Le festival Marché Gourmand de Coulon revient pour une 5ème édition les 21, 22 et 23 août 2026 à Coulon.

Trois jours de concerts, de rencontres et d’ambiance unique dans le Marais Poitevin

Annonce des 6 premiers groupes et ouverture de la billetterie à prix réduit !

Vendredi 21 août 2026

• Sniper

• Danakil

• + 2 groupes à venir…

Samedi 22 août 2026

• Axel Bauer

• Charlie Winston

• + 2 groupes à venir…

Dimanche 23 août 2026

• Ultra Vomit

• La Compagnie Créole

• + 2 groupes à venir…

Billetterie ouverte !

Billet 1 jour ̶3̶4̶€̶ → 29€ (tarif réduit jusqu’au 06.03.2026 )

PASS 2 jours 5̶4̶€̶ → 49€ (tarif réduit jusqu’au 06.03.2026 )

PASS 3 jours 7̶4̶€̶→ 69€ (tarif réduit jusqu’au 06.03.2026 ) .

Rue de l’Autremont Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

