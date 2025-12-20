Festival Marché Gourmand 2026 à Coulon Coulon
Festival Marché Gourmand 2026 à Coulon
Rue de l’Autremont Coulon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
2026-08-21
Le festival Marché Gourmand de Coulon revient pour une 5ème édition les 21, 22 et 23 août 2026 à Coulon.
Trois jours de concerts, de rencontres et d’ambiance unique dans le Marais Poitevin
Annonce des 6 premiers groupes et ouverture de la billetterie à prix réduit !
Vendredi 21 août 2026
• Sniper
• Danakil
• + 2 groupes à venir…
Samedi 22 août 2026
• Axel Bauer
• Charlie Winston
• + 2 groupes à venir…
Dimanche 23 août 2026
• Ultra Vomit
• La Compagnie Créole
• + 2 groupes à venir…
Billetterie ouverte !
Billet 1 jour ̶3̶4̶€̶ → 29€ (tarif réduit jusqu’au 06.03.2026 )
PASS 2 jours 5̶4̶€̶ → 49€ (tarif réduit jusqu’au 06.03.2026 )
PASS 3 jours 7̶4̶€̶→ 69€ (tarif réduit jusqu’au 06.03.2026 ) .
Rue de l’Autremont Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
