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Festival Les Entêtés à Coulon Coulon

Festival Les Entêtés à Coulon Coulon

Festival Les Entêtés à Coulon Coulon samedi 13 juin 2026.

Adresse : 2 Rue du Port du Brouillac

Ville : 79510 Coulon

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Coulon

Festival Les Entêtés à Coulon

2 Rue du Port du Brouillac Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Seconde édition du festival Les Entêtés à l’ancienne Laiterie de Coulon samedi 13 juin 2026 à partir de 19h00.

Au programme

The Kitchen Groovers Back to Amy, hommage à Amy Winehouse
Matin & Groove

Restauration sur place

Entrée gratuite   .

2 Rue du Port du Brouillac Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 35 94  contact@brasseriedumarais.fr

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English : Festival Les Entêtés à Coulon

L’événement Festival Les Entêtés à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Niort Marais Poitevin

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