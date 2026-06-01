Festival Les Entêtés à Coulon Coulon
Festival Les Entêtés à Coulon Coulon samedi 13 juin 2026.
Coulon
Festival Les Entêtés à Coulon
2 Rue du Port du Brouillac Coulon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Seconde édition du festival Les Entêtés à l’ancienne Laiterie de Coulon samedi 13 juin 2026 à partir de 19h00.
Au programme
The Kitchen Groovers Back to Amy, hommage à Amy Winehouse
Matin & Groove
Restauration sur place
Entrée gratuite .
2 Rue du Port du Brouillac Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 35 94 contact@brasseriedumarais.fr
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English : Festival Les Entêtés à Coulon
L’événement Festival Les Entêtés à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Niort Marais Poitevin
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