CONCERT GOURMAND LE FOUSSERET MÉDIATHÈQUE LE FOUSSERET Le Fousseret

Le Fousseret

CONCERT GOURMAND LE FOUSSERET

MÉDIATHÈQUE LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Une invitation à l’introspection, à l’écoute, à goûter aux embruns, à ces sensations lorsque l’on caresse l’écorce d’un arbre où qu’on laisse filer du sable entre ses doigts.

Seul sur scène, Coriolan propose une folk intime et poétique, alternant morceaux instrumentaux à la harpe celtique et chansons chantées-parlées en français.

Instrumentiste expérimenté, habitué à collaborer avec des artistes de tous horizons (Dick Annegarn, neniu, Early Spring Horses, Bazka…), il présente en solo un répertoire en clair-obscur qui puise dans son rapport puissant à la nature et aux rêves.

Venez le découvrir à la médiathèque Le Fousseret, lors du concert gourmand le samedi 13 juin à 10h30. Gratuit, entrée libre. .

MÉDIATHÈQUE LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 service.culturel@mairie-lefousseret.fr

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English :

An invitation to introspection, to listen, to taste the sea spray, to feel the sensations when you caress the bark of a tree or let the sand slip through your fingers

L’événement CONCERT GOURMAND LE FOUSSERET Le Fousseret a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE