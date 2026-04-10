CONCERT GOURMAND LE FOUSSERET MÉDIATHÈQUE LE FOUSSERET Le Fousseret
CONCERT GOURMAND LE FOUSSERET MÉDIATHÈQUE LE FOUSSERET Le Fousseret samedi 13 juin 2026.
Le Fousseret
CONCERT GOURMAND LE FOUSSERET
MÉDIATHÈQUE LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Une invitation à l’introspection, à l’écoute, à goûter aux embruns, à ces sensations lorsque l’on caresse l’écorce d’un arbre où qu’on laisse filer du sable entre ses doigts.
Seul sur scène, Coriolan propose une folk intime et poétique, alternant morceaux instrumentaux à la harpe celtique et chansons chantées-parlées en français.
Instrumentiste expérimenté, habitué à collaborer avec des artistes de tous horizons (Dick Annegarn, neniu, Early Spring Horses, Bazka…), il présente en solo un répertoire en clair-obscur qui puise dans son rapport puissant à la nature et aux rêves.
Venez le découvrir à la médiathèque Le Fousseret, lors du concert gourmand le samedi 13 juin à 10h30. Gratuit, entrée libre. .
MÉDIATHÈQUE LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 service.culturel@mairie-lefousseret.fr
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English :
An invitation to introspection, to listen, to taste the sea spray, to feel the sensations when you caress the bark of a tree or let the sand slip through your fingers
L’événement CONCERT GOURMAND LE FOUSSERET Le Fousseret a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE