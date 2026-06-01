L’ABBÉ SICARD ET CAROLUS ET MAGDOLA S’EXPOSENT À LA MÉDIATHÈQUE Rue Notre Dame Le Fousseret vendredi 12 juin 2026.

Le Fousseret

L’ABBÉ SICARD ET CAROLUS ET MAGDOLA S’EXPOSENT À LA MÉDIATHÈQUE

Rue Notre Dame MEDIATHEQUE LE FOUSSERET Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-06-12

L’ABBÉ SICARD et CAROLUS et MAGDOLA S’EXPOSENT à la MÉDIATHÈQUE jusqu’au 30 juillet une présentation de l’œuvre de l’Abbé Sicard et de la carrière internationale du couple d’artistes Carolus et Magdola.

Vernissage vendredi 12 juin à 18h.

L’ABBÉ SICARD et CAROLUS et MAGDOLA S’EXPOSENT à la MÉDIATHEQUE

Nos deux célébrités locales, dont les statues sont érigées dans le jardin du Picon, sont souvent mal connues des visiteurs et également des Fousserétois.

Les deux salles d’exposition, au 1er étage de la médiathèque, accueillent

jusqu’au 30 juillet une présentation de l’œuvre de l’Abbé Sicard et de la carrière internationale du couple d’artistes Carolus et Magdola.

L’œuvre de l’Abbé Sicard, instituteur des sourds-muets à l’Institut National des sourds-muets de naissance à Paris est né au Fousseret en 1742.

Il fut le successeur de l’Abbé de l’Épée, tout une salle de documents exceptionnels pourra mieux vous faire apprécier son œuvre.

Carolus de son vrai nom Carsalade est né au Fousseret en 1891. Après une carrière de comique troupier, il met au point avec son épouse Magdola un numéro époustouflant de Télépathie. Ils l’ont présenté sur les plus grandes scènes internationales. Carolus avait tous les talents compositeur de chansons, écrivain, chanteur, organisateur vous découvrirez tout cela à l’aide de grands tableaux, de vitrines, de vidéos, de chansons qu’il a composé et de tous les documents qu’il nous a laissé. .

Rue Notre Dame MEDIATHEQUE LE FOUSSERET Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 6 82 36 03 03

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English :

L?ABBÉ SICARD and CAROLUS et MAGDOLA S?EXPOSENT à la MÉDIATHÈQUE until July 30 a presentation of the work of Abbé Sicard and the international career of the artist couple Carolus et Magdola.

Opening Friday June 12 at 6pm.

L’événement L’ABBÉ SICARD ET CAROLUS ET MAGDOLA S’EXPOSENT À LA MÉDIATHÈQUE Le Fousseret a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE