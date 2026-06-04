CINÉMA EN PLEIN AIR JARDIN DU PICON Le Fousseret

Le Fousseret

CINÉMA EN PLEIN AIR

JARDIN DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Venez partager un moment convivial en famille dans le Jardin du Picon au Fousseret le vendredi 10 juillet à partir de 19H.

Cinéma en plein air avec la projection du film d’Emmanuel Courcol En fanfare .

Entrée libre, buvette et restauration sur place.

Thibaut est un chef d’orchestre de renomme´e internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a e´te´ adopte´, il de´couvre l’existence d’un fre`re, Jimmy, employe´ de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les se´pare, sauf l’amour de la musique. De´tectant les capacite´s musicales exceptionnelles de son fre`re, Thibaut se donne pour mission de re´parer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors a` re^ver d’une autre vie…

Info 07.57.56.03.49 09.64.11.77.71 service.culturel@mairie-culturel.fr .

JARDIN DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 service.culturel@mairie-lefousseret.fr

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English :

Come and share a convivial moment with your family in the Jardin du Picon in Le Fousseret on Friday July 10 from 7pm.

L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR Le Fousseret a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE