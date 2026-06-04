CINÉMA EN PLEIN AIR JARDIN DU PICON Le Fousseret
CINÉMA EN PLEIN AIR JARDIN DU PICON Le Fousseret vendredi 10 juillet 2026.
Le Fousseret
CINÉMA EN PLEIN AIR
JARDIN DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez partager un moment convivial en famille dans le Jardin du Picon au Fousseret le vendredi 10 juillet à partir de 19H.
Cinéma en plein air avec la projection du film d’Emmanuel Courcol En fanfare .
Entrée libre, buvette et restauration sur place.
Thibaut est un chef d’orchestre de renomme´e internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a e´te´ adopte´, il de´couvre l’existence d’un fre`re, Jimmy, employe´ de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les se´pare, sauf l’amour de la musique. De´tectant les capacite´s musicales exceptionnelles de son fre`re, Thibaut se donne pour mission de re´parer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors a` re^ver d’une autre vie…
Info 07.57.56.03.49 09.64.11.77.71 service.culturel@mairie-culturel.fr .
JARDIN DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 service.culturel@mairie-lefousseret.fr
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English :
Come and share a convivial moment with your family in the Jardin du Picon in Le Fousseret on Friday July 10 from 7pm.
L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR Le Fousseret a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE