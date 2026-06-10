Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

PARTIR EN LIVRE BIBLIOQUIZ MEDIATHEQUE LE FOUSSERET Le Fousseret

PARTIR EN LIVRE BIBLIOQUIZ MEDIATHEQUE LE FOUSSERET Le Fousseret

PARTIR EN LIVRE BIBLIOQUIZ MEDIATHEQUE LE FOUSSERET Le Fousseret samedi 4 juillet 2026.

Lieu : MEDIATHEQUE LE FOUSSERET

Adresse : 4 Rue Notre Dame

Ville : 31430 Le Fousseret

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Le Fousseret

PARTIR EN LIVRE BIBLIOQUIZ

MEDIATHEQUE LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04

A partir de 10 ans, venez jouer seul ou en famille ! Des bons d’achat en librairie à gagner…
Samedi 4 juillet à 10h30 Biblioquiz
Un quiz accessible à tous à partir de 10 ans.
Héros de BD et de romans, venez buzzer comme dans Question pour un Champion !
Les gagnants se verront offrir des Chèques Lire à dépenser dans toutes les bonnes librairies.
Gratuit, sur inscription.   .

MEDIATHEQUE LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71  mediatheque@mairie-lefousseret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ages 10 and up—come play on your own or with your family! Win bookstore gift cards…

L’événement PARTIR EN LIVRE BIBLIOQUIZ Le Fousseret a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Le Fousseret (Haute-Garonne)