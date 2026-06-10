PARTIR EN LIVRE BIBLIOQUIZ MEDIATHEQUE LE FOUSSERET Le Fousseret samedi 4 juillet 2026.

Le Fousseret

PARTIR EN LIVRE BIBLIOQUIZ

MEDIATHEQUE LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

A partir de 10 ans, venez jouer seul ou en famille ! Des bons d’achat en librairie à gagner…

Samedi 4 juillet à 10h30 Biblioquiz

Un quiz accessible à tous à partir de 10 ans.

Héros de BD et de romans, venez buzzer comme dans Question pour un Champion !

Les gagnants se verront offrir des Chèques Lire à dépenser dans toutes les bonnes librairies.

Gratuit, sur inscription. .

MEDIATHEQUE LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 mediatheque@mairie-lefousseret.fr

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English :

Ages 10 and up—come play on your own or with your family! Win bookstore gift cards…

L’événement PARTIR EN LIVRE BIBLIOQUIZ Le Fousseret a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE