PARTIR EN LIVRE BIBLIOQUIZ MEDIATHEQUE LE FOUSSERET Le Fousseret
PARTIR EN LIVRE BIBLIOQUIZ MEDIATHEQUE LE FOUSSERET Le Fousseret samedi 4 juillet 2026.
Le Fousseret
PARTIR EN LIVRE BIBLIOQUIZ
MEDIATHEQUE LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
A partir de 10 ans, venez jouer seul ou en famille ! Des bons d’achat en librairie à gagner…
Samedi 4 juillet à 10h30 Biblioquiz
Un quiz accessible à tous à partir de 10 ans.
Héros de BD et de romans, venez buzzer comme dans Question pour un Champion !
Les gagnants se verront offrir des Chèques Lire à dépenser dans toutes les bonnes librairies.
Gratuit, sur inscription. .
MEDIATHEQUE LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 mediatheque@mairie-lefousseret.fr
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English :
Ages 10 and up—come play on your own or with your family! Win bookstore gift cards…
L’événement PARTIR EN LIVRE BIBLIOQUIZ Le Fousseret a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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