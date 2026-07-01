A l’écoute des chauves-souris au Fousseret (31), Le Fousseret, Le Fousseret

Informations pratiques

A l’écoute des chauves-souris au Fousseret (31) Vendredi 17 juillet, 20h00 Le Fousseret Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

A l’occasion de la 30ème Nuit internationale de la Chauve-souris, une soirée est organisée par l’association Amaforesta le vendredi 17 juillet à 20h au lieu-dit Monrous (croisement chemin de Gratens et chemin de Monrous) au Fousseret (31). Cette soirée sera animée par le Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées (Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie) avec la projection du film « Une vie de Grand rhinolophe » réalisé par Tanguy Stoecklé (Grand Prix du festival du film animalier de Ménigoute en 2014 et du festival international d’Albert en 2015) et produit par le Groupe Chiroptères de Provence, suivie d’un temps d’échange sur le thème des chauves-souris et d’une balade nocturne à l’écoute des chauves-souris. Sans inscription.

Le Fousseret Monrous Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie

Projection et balade nocturne