Concert gratuit Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux
samedi 25 juillet 2026 · Route de Mont-de-Marsan · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Concert gratuit
Route de Mont-de-Marsan Casino Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Avec Paul et Silene
Musique bossa nova, jazz
Avec Paul et Silene
Musique bossa nova, jazz .
Route de Mont-de-Marsan Casino Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00
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English : Concert gratuit
With Paul and Silene
Bossa nova and jazz music
L’événement Concert gratuit Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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