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Concert gratuit Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux

samedi 25 juillet 2026 · Route de Mont-de-Marsan · Casteljaloux

Concert gratuit Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Route de Mont-de-Marsan
Adresse
Casino
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Casteljaloux

Concert gratuit

Route de Mont-de-Marsan Casino Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Avec Paul et Silene
Musique bossa nova, jazz
Avec Paul et Silene
Musique bossa nova, jazz   .

Route de Mont-de-Marsan Casino Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00 

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English : Concert gratuit

With Paul and Silene
Bossa nova and jazz music

L’événement Concert gratuit Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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