Concert gratuit Reciperock place léontine Chatenet
samedi 22 août 2026 · place léontine · Chatenet
Informations pratiques
Chatenet
Concert gratuit Reciperock
place léontine Salle des fêtes de Chatenet Chatenet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-22
L’association l’écho des collines et des vallées vous invite à un concert gratuit animé par le groupe Réciperock le 22 août à la salle des fêtes de Châtenet (17210) à partir de 19h30 !
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place léontine Salle des fêtes de Chatenet Chatenet 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 24 88 69 association.echocollinesvallees@gmail.com
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English :
The association L’Écho des collines et des vallées invites you to a free concert featuring the band Réciperock on August 22 at the Salle des Fêtes in Châtenet (17210), starting at 7:30 p.m.!
L’événement Concert gratuit Reciperock Chatenet a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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