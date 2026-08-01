Concert gratuit Reciperock place léontine Chatenet

Informations pratiques

Chatenet

Concert gratuit Reciperock

place léontine Salle des fêtes de Chatenet Chatenet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-22

L’association l’écho des collines et des vallées vous invite à un concert gratuit animé par le groupe Réciperock le 22 août à la salle des fêtes de Châtenet (17210) à partir de 19h30 !

.

place léontine Salle des fêtes de Chatenet Chatenet 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 24 88 69 association.echocollinesvallees@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association L’Écho des collines et des vallées invites you to a free concert featuring the band Réciperock on August 22 at the Salle des Fêtes in Châtenet (17210), starting at 7:30 p.m.!

L’événement Concert gratuit Reciperock Chatenet a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge