La Malène

CONCERT GREG LAFFARGUE AUX D3

La Malène Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Concert de Greg Laffargue

Venez découvrir ou redécouvrir Greg Laffargue, artiste pop rock révélé par Michaël Goldman, fils de Jean-Jacques Goldman. Son premier titre, Quotidien, sorti en 2009, rencontre rapidement le succès, notamment grâce à un clip réalisé par son ami Rémi Gaillard, dont il est également le caméraman officiel.

Profitez d’un agréable moment musical sur la magnifique terrasse, dans le cadre enchanteur des Détroits.

Réservations conseillées. .

La Malène 48210 Lozère Occitanie +33 6 89 50 07 70

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English :

Greg Laffargue concert

L’événement CONCERT GREG LAFFARGUE AUX D3 La Malène a été mis à jour le 2026-05-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes