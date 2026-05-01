PIANO ET CONCERT ULTRAVIOLET AUX D3 La Malène
PIANO ET CONCERT ULTRAVIOLET AUX D3 La Malène jeudi 28 mai 2026.
La Malène
PIANO ET CONCERT ULTRAVIOLET AUX D3
La Malène Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Concert et Piano Ultraviolet
Venez découvrir Ultraviolet lors d’un concert unique.
Profitez d’un agréable moment musical sur la magnifique terrasse, dans le cadre enchanteur des Détroits.
Réservations conseillées. .
La Malène 48210 Lozère Occitanie +33 6 89 50 07 70
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English :
Concert and Ultraviolet Piano
L’événement PIANO ET CONCERT ULTRAVIOLET AUX D3 La Malène a été mis à jour le 2026-05-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes