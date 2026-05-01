La Malène

PIANO ET CONCERT ULTRAVIOLET AUX D3

La Malène Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Concert et Piano Ultraviolet

Venez découvrir Ultraviolet lors d’un concert unique.

Profitez d’un agréable moment musical sur la magnifique terrasse, dans le cadre enchanteur des Détroits.

Réservations conseillées. .

La Malène 48210 Lozère Occitanie +33 6 89 50 07 70

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English :

Concert and Ultraviolet Piano

L’événement PIANO ET CONCERT ULTRAVIOLET AUX D3 La Malène a été mis à jour le 2026-05-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes