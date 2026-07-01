Concert Groupe Bang Bang Bang ! Saint-Pair-sur-Mer
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Pair-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Pair-sur-Mer
Concert Groupe Bang Bang Bang !
2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Concert gratuit et ouvert à tous le vendredi 24 juillet dès 19h sur la terrasse de notre bar le Comptoir, avec une vue exceptionnelle sur la mer ! .
2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 00 m.delafosse@joa.fr
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English : Concert Groupe Bang Bang Bang !
L’événement Concert Groupe Bang Bang Bang ! Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Granville Terre et Mer
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