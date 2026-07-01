Informations pratiques

Saint-Pair-sur-Mer

Concert Groupe Bang Bang Bang !

2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Concert gratuit et ouvert à tous le vendredi 24 juillet dès 19h sur la terrasse de notre bar le Comptoir, avec une vue exceptionnelle sur la mer ! .

2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 00 m.delafosse@joa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Groupe Bang Bang Bang !

L’événement Concert Groupe Bang Bang Bang ! Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Granville Terre et Mer