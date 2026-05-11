Exposition de Dominique Bonneau Rue Charles Mathurin Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Exposition de Dominique Bonneau

Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Univers maritime

Dominique BONNEAU Peintre

Je suis autodidacte, la création a toujours été une source d’épanouissement, et cela depuis mon adolescence.

Depuis cinq ans, je peins à l’huile sur toile et cela a été une vraie révélation.

Ce que réalise la main répond à ce que lui dicte le cœur , cet ancien proverbe chinois correspond exactement à la façon dont je crée mes toiles. Je choisis au coup de cœur une photo, puis je laisse mes mains la traduire en peinture.

Je suis très inspirée par la mer, les vagues, les reflets dans l’eau.

Je vous laisse découvrir mon univers maritime.

Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h .

Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de Dominique Bonneau

L’événement Exposition de Dominique Bonneau Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Granville Terre et Mer