Concert groupe Made in Marais Zone industrielle Saint-Laurent-Médoc

Saint-Laurent-Médoc

Concert groupe Made in Marais

Zone industrielle Brasserie Nauera Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Concert live du groupe Made in Marais.

Food truck sur place. .

Zone industrielle Brasserie Nauera Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 10 13 k.meylan@nauera.com

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English : Concert groupe Made in Marais

L’événement Concert groupe Made in Marais Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Médoc-Vignoble