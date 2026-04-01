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Concert groupe Made in Marais Zone industrielle Saint-Laurent-Médoc

Concert groupe Made in Marais Zone industrielle Saint-Laurent-Médoc

Concert groupe Made in Marais Zone industrielle Saint-Laurent-Médoc vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Zone industrielle

Adresse : Brasserie Nauera

Ville : 33112 Saint-Laurent-Médoc

Département : Gironde

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Laurent-Médoc

Concert groupe Made in Marais

Zone industrielle Brasserie Nauera Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Concert live du groupe Made in Marais.
Food truck sur place.   .

Zone industrielle Brasserie Nauera Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 10 13  k.meylan@nauera.com

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English : Concert groupe Made in Marais

L’événement Concert groupe Made in Marais Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Médoc-Vignoble

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