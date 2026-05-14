Concert Groupe Monokini Forum de la plage Le Tréport

Le Tréport

Concert Groupe Monokini

Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Bal twist & yéyé.

Embarquez dans l’ambiance des années 60 avec le groupe Monokini. .

Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 35

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English : Concert Groupe Monokini

L’événement Concert Groupe Monokini Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers